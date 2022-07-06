سياسة
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تركيا: سفينة التنقيب عبد الحميد خان تبدأ أعمالها أغسطس المقبل
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان"، وهي سفينة التنقيب الرابعة، يرجح أن تبدأ عملياتها في البحر المتوسط في النصف الأول من أغسطس/آب المقبل.
تركيا: سفينة التنقيب عبد الحميد خان تبدأ أعمالها أغسطس المقبل
تمتلك سفينة التنقيب الرابعة، عبد الحميد خان، أحدث التقنيات / AA
6 يوليو 2022

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء، أن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس/ آب المقبل بالبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الوزير التركي خلال زيارته ميناء تاش أوجو بولاية مرسين (جنوب)، أن سفينة التنقيب الرابعة تمتلك أحدث التقنيات، وأنه من المرجح أن تبدأ عملياتها بالبحر المتوسط في النصف الأول من أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن تركيا تواصل أنشطة الحفر والتنقيب في مناطق الصلاحية البحرية منذ 4 سنوات، وأن معظم الأعمال تتم في البحر الأسود.

يذكر أن سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان" التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

وبالإضافة إلى كونها من الجيل السابع، فإن السفينة التي يبلغ طولها 238 مترا، وعرضها 42 متراً، ومزودة بنظام أمان مزدوج، ستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ستلعب السفينة التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، دوراً مهماً في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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