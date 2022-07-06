تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، بالبقاء في منصبه وسط موجة استقالات متزايدة تشهدها حكومته.

وتوالت الاستقالات تباعا بعد يوم من استقالة وزيري المالية ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد، أمس الثلاثاء عقب اعتراف جونسون بخطأ تعيينه النائب المحافظ كريس بينشر بمنصب حكومي.

وأصر جونسون، في كلمة أمام البرلمان، على الاستمرار في رئاسة الوزراء على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال جونسون إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر".

وحتى مساء الأربعاء، استقال 15 وزيراً في حكومة جونسون من مناصبهم احتجاجاً على أداء الحكومة، فيما سحب نواب آخرون دعمهم لرئيس الوزراء.

ومن بين المستقيلين، وزيرا المالية ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد، ووزير الدولة للمدارس، روبين ووكر، ووزير الطفولة والأسر، ويل كوينس، ووزير الإسكان، ستاورت أندرو، وفيكتوريا أتكينز وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل.