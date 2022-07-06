أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، أن بلاده تبذل أقصى جهودها من أجل الخروج قريباً بنتائج إيجابية بخصوص "ممر الحبوب" المخطط إنشاؤه لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة أنقرة.

وقال أقار: "المباحثات التي أجراها الرئيس أردوغان في إطار جهوده الدبلوماسية حيال حل "أزمة الغذاء" جرت بشكل إيجابي".

وشدد على تواصل الجهود المنسقة مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، مضيفاً: " نواصل العمل مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ونبذل قصارى جهدنا للحصول على نتائج إيجابية في المستقبل القريب".

وألمح أقار إلى إمكانية توجه وفد تركي إلى روسيا مجدداً لبحث المسألة، أو قدوم وفد روسي إلى أنقرة.

وأردف: "هناك 4 جهات فاعلة بهذا الموضوع هي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ويوجد بعد أمني في الملاحة البحرية، حيث هناك الألغام، أمن الموانئ، فضلاً عن قضايا أخرى مثل مخاوف البلدان".

وأضاف: "لدى الأمم المتحدة قرارات وإطار وخطة، ونبذل جهودنا من أجل إيجاد طريق عبر تقييم هذه الأمور كافة".

وبمبادرة تركية، جرى إنشاء "خط أحمر" بين كل من أنقرة وموسكو وكييف لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي.