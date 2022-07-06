ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء أن الحرس الثوري الإيراني احتجز عدة أجانب، بينهم ثاني أكبر مبعوث بريطاني في طهران، بسبب مزاعم بتنفيذهم أعمال تجسس مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقال التلفزيون الرسمي "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".

وعرض التلفزيون لقطات لجايلز ويتاكر وعائلته في وسط إيران حيث بدا أن الدبلوماسي البريطاني يأخذ عينات من الأرض.

وقال التلفزيون إنه كان بالقرب من منطقة يُجرى فيها اختبار صاروخ.

وقال تقرير التلفزيون "طُرد ويتاكر (من المنطقة) بعد أن اعتذر".

وذكر التلفزيون الحكومي أن أحد المعتقلين هو زوج الملحق الثقافي للنمسا في إيران. كما عرض صورة لأجنبي ثالث قال إن اسمه ماتشي فالتشاك، وهو أستاذ جامعي بولندي كان يزور إيران للسياحة.

وبث التقرير التلفزيوني لقطات يُزعم أنها تٌظهر ماتشي فالتشاك، وثلاثة من زملائه وهم يجمعون عينات من الأرض في منطقة أخرى بعد زيارتهم لإيران في إطار برنامج تبادل علمي. وقال التلفزيون إن جمع العينات تزامن أيضاً مع اختبار صاروخ في محافظة كرمان جنوبي إيران.

بدورها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن التقارير التي أفادت باحتجاز دبلوماسي بريطاني في طهران بتهمة التجسس "غير صحيحة بالمرة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "التقارير عن احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران غير صحيحة بالمرة".

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوقية إيران بمحاولة الحصول على تنازلات من دول أخرى من خلال اعتقالات بتهم تتعلق بالأمن ربما تكون ملفقة. وتنفي طهران اعتقال أشخاص لأسباب سياسية.