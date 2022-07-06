أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية، أن محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء ستتوقفان عن العمل اعتباراً من الأربعاء، ما سيؤدي إلى انقطاعها في أنحاء البلاد كافة.

وتوجد في لبنان 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، توقفت 5 منها عن العمل خلال الفترة الماضية، جراء الشح في الوقود.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن محطتي "دير عمار" (شمال البلاد) و"الزهراني" (جنوب البلاد)، اللتين توفران 40% من الكهرباء في لبنان ستتوقفان عن العمل اعتباراً من الأربعاء.

وأضافت أن توقف المحطتين (تابعتين لها) راجع إلى عدم تقاضيهما مستحقاتهما من العملة الصعبة من الحكومة.

وأردفت: "هذا الوضع خارج عن إرادة ومسؤولية المؤسسة، فإن عدم صرف المبالغ سيؤدي إلى توقيف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة".

وتابعت: "توقف المعملين سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل للكهرباء عن الأراضي اللبنانية كافة"، ما سيؤدي بدوره إلى وقف تزويد المرافق الحيوية الأساسية في البلاد بالكهرباء.

ولم تذكر المؤسسة تفاصيل أكثر عن قيمة مستحقاتها، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية حول الموضوع.

ومنذ نحو عام، يعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.