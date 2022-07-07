أمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الأربعاء باستنفار الجيش بهدف عقاب بيونغيانغ بسرعة وحزم، حال تنفيذها أعمالاً استفزازية جديدة.

جاء ذلك خلال قيام الرئيس يون بترأس اجتماع لكبار قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية والمشاة، للمرة الأولى منذ توليه المكتب الرئاسي في مايو/أيار الماضي.

وجرى الاجتماع في قاعدة "جيريونجداي" العسكرية، على بعد 160 كيلومتراً جنوبي العاصمة سول.

وفي بيان قال المكتب الرئاسي: "شدّد رئيس البلاد على أن مهمة الجيش هي الدفاع عن أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم وسيادتهم بأي ثمن، ويجب علينا أن نظهر بحزم عزمنا على فعل ذلك"، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وأوضح يون أن "أي استفزاز سيقابَل بردّ قوي وموحد منّا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، رغم إبقاء الباب مفتوحاً للحوار مع بيونغيانغ".

وأوضح البيان أن "الرئيس يون أكد على أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك الأمنية في كوريا الشمالية وشمال شرق آسيا أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا تأمين قدرة دفاعية قوية للدفاع عن أمن البلاد، ومصالحها الوطنية".

كما دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى بناء قدرة رد قوية لردع استخدام كوريا الشمالية للأسلحة والصواريخ النووية، وتقليل قدرتها على الاستفزازات.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من الاختبارات الصاروخية قصيرة المدى إلى بعيدة المدى منذ تنصيب يون في مايو، فيما أظهرت أدلة على الاستعداد لإجراء تجربة نووية جديدة.