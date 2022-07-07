سياسة
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جدل جديد يثيره الملياردير إيلون ماسك.. ما الحكاية؟
عاد الملياردير الأمريكي إلى واجهة الأخبار المثيرة للجدل، إذ كشفت وثائق علاقةً حميمة بين إيلون ماسك وموظفة لديه نتج عنها إنجاب توأم.
جدل جديد يثيره الملياردير إيلون ماسك.. ما الحكاية؟
وثائق تكشف إنجاب إيلون ماسك طفلين في عام 2021 بعد علاقته بشيفون زيليس  / AFP
7 يوليو 2022

أظهرت وثائق محكمة جديدة أن المدير التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، أنجب طفلين في عام 2021 من علاقته بمسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الصناعي "نيورالينك"، تدعى شيفون زيليس.

وبيّنت وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع "Insider" ونشرها أمس الأربعاء، أن ماسك وزيليس قدّما التماساً لتغيير اسم طفليهما التوأم إلى "اسم عائلة والدهما واحتواء اسم عائلة والدتهما جزءاً من الاسم الأوسط لهما".

فيما أوضحت الوثائق أن الالتماس قٌدّم في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث وُلد الطفلان، ووافق عليه القاضي.

وحسبما ورد أنجبت زيليس في نوفمبر/تشرين 2021، قبل أسابيع من إنجاب ماسك وباوتشر زوجته الأخرى، لطفلهما الثاني.

من شيفوم زيليس؟

ولدت شيفوم زيليس، البالغة من العمر 36 عاماً، في كندا ودرست الاقتصاد والفلسفة في جامعة ييل قبل أن تعمل في شركة IBM ولاحقاً في Bloomberg Beta، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري.

كما تُعتبر نجمة صاعدة في عالم الذكاء الصناعي، وأُدرجت في قائمة فوربس لأقل من 30 عاماً في "لينكد إن" تحت 35 عاماً.

وتعمل زيليس مديرة للعمليات والمشاريع الخاصة في Neuralink، وهي شركة يملكها ماسك للتكنولوجيا العصبية، وبدأت العمل في الشركة في مايو 2017، وفقاً لحسابها في "لينكد إن".

لديه 9 أطفال ويشجع على الإنجاب

يُذكر أن الملياردير العالمي لديه الآن تسعة أطفال معروفين، منهم خمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين موسك، واثنان من المغنية كلير باوتشر، المعروفة باسم غرايمز.

وشجّع ماسك في الماضي على زيادة معدل المواليد، قائلاً "الحضارة سوف تنهار" إذا لم يُنجب الناس مزيداً من الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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