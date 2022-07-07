سياسة
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يوم التروية.. الحجّاج يتوافدون إلى مِنى استعداداً لأداء أول المناسك
بدأ الحجّاج في التوافد إلى مشعر منى مساء الأربعاء استعداداً ليوم التروية الخميس وسط استعدادات مكثفة من الجهات كافة في المملكة العربية السعودية.
يوم التروية.. الحجّاج يتوافدون إلى مِنى استعداداً لأداء أول المناسك
Enthusiasm of pilgrimage in the Holy Land / AA
7 يوليو 2022

بدأ الحجّاج في التوافد إلى مشعر منى مساء الأربعاء استعداداً ليوم التروية الخميس وسط استعدادات مكثفة من الجهات كافة في المملكة العربية السعودية.

ومشعر منى أول محطات مناسك الحج، ويقضي الحجاج فيه يوم التروية وليالي 9 و11 و12 من ذي الحجة.

وهو المكان الذي شهد رمي النبي إبراهيم عليه السلام الجمرات، وذبح فدْي إسماعيل عليه السلام، ويقع داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزدلفة، على بعد 7 كيلومترات شمال المسجد الحرام.

وتحيط الجبال بالمنطقة من الجهة الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن هذا المكان الذي يحمل مكانة تاريخية ودينية كبرى للمسلمين، إلا مدة الحج فقط.

ومن السنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية، ثم يحرِم من مسكنه، وفي هذا اليوم يغتسل ويتطيب وينوي الحج ويردد التلبية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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