أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتربع على عرش الأكثر شعبية لدى العرب، إذ يؤيده أكثر من 55% من العرب في سياساته.

جاء ذلك في نتائج استطلاع شبكة الباروميتر العربي البحثيةلصالح BBC عربي في أكبر مسح لآراء سكان المنطقة بمختلف القضايا.

وحل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بالمركز الثاني والثالث من حيث الشعبية بين العرب.

وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف سكان المنطقة العربية يشكّكون في فوائد الأنظمة الديمقراطية، فيما يعاني نصف سكان المنطقة العربية من نفاد طعامهم ولا يستطيعون شراء مزيد.

كما جاء في نتائج الاستطلاع أن أعداد العائدين إلى ممارسة الشعائر الدينية في تزايد.