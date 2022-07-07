أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس استقالته من منصبه من منصبه رئيساً تنفيذياً لحزب المحافظين، مستجيباً لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاماً أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وقال أمام مقر الحكومة: "يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن".

وأضاف "اليوم عينت حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي حتى انتخاب زعيم جديد".

وجاءت أزمة استقالة نحو 57 شخصاً من المسؤولين وأعضاء حكومة جونسون، بعد أشهر من فضيحة انتهاكه لقواعد مكافحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة والتي عُرفت باسم "بارتي غيت" واستضافته حفلاً في مقر الحكومة بلندن، في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

وباستثناء قلة قليلة تخلى معظم حلفاء جونسون عنه رفضاً لسياساته وعلى خلفية اتهامه بالكذب في فضيحة "بارتي غيت" وغيرها من القضايا، حتى إن وزير المالية ناظم الزهاوي، الذي عُيّن الأربعاء الماضي بعد استقالة سلفه ريشي سوناك المفاجئة، دعا جونسون إلى "الرحيل الآن".