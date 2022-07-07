سياسة
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"سأواصل عملي حتى انتخاب زعيم جديد".. جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس من منصبه رئيساً تنفيذياً لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة.
"سأواصل عملي حتى انتخاب زعيم جديد".. جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين / Reuters
7 يوليو 2022

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس استقالته من منصبه من منصبه رئيساً تنفيذياً لحزب المحافظين، مستجيباً لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاماً أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وقال أمام مقر الحكومة: "يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن".

وأضاف "اليوم عينت حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي حتى انتخاب زعيم جديد".

وجاءت أزمة استقالة نحو 57 شخصاً من المسؤولين وأعضاء حكومة جونسون، بعد أشهر من فضيحة انتهاكه لقواعد مكافحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة والتي عُرفت باسم "بارتي غيت" واستضافته حفلاً في مقر الحكومة بلندن، في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

وباستثناء قلة قليلة تخلى معظم حلفاء جونسون عنه رفضاً لسياساته وعلى خلفية اتهامه بالكذب في فضيحة "بارتي غيت" وغيرها من القضايا، حتى إن وزير المالية ناظم الزهاوي، الذي عُيّن الأربعاء الماضي بعد استقالة سلفه ريشي سوناك المفاجئة، دعا جونسون إلى "الرحيل الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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