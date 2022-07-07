رفعت القوات الأوكرانية علمها الخميس على جزيرة استعادتها في البحر الأسود، رمزاً لاستمرار تحدّيها للهجوم الروسي، رغم استمرار القوات الروسية في التقدم بشرق البلاد، واختبار مدى قوة دفاعات أهدافٍ محتملة جديدة.

وردت موسكو سريعاً على مراسم رفع العلم فوق "جزيرة الأفعى"، قائلة إن إحدى طائراتها الحربية "قصفت الجزيرة بعد المراسم بفترة وجيزة وقضت على عدد من العسكريين الأوكرانيين هناك".

وللجزيرة الصغيرة، التي تقع على بعد 140 كيلومتراً تقريباً إلى الجنوب من ميناء أوديسا الأوكراني، أهمية استراتيجية لأنها تستخدم في تأمين الممرات البحرية.

وتخلت روسيا عنها في نهاية يونيو/حزيران فيما قالت إنه بادرة حسن نية، وهو ما شكّل نصراً لأوكرانيا كانت كييف تأمل في أن يساعد على تخفيف حصار موسكو على موانيها.

وفي وقت سابق الخميس، أظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية الأوكرانية ثلاثة جنود أوكرانيين يرفعون العلم ذي اللونين الأزرق والأصفر على الجزيرة، بجوار بقايا مبنى مهدم.

من جانبه، أشار أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إلى أن هذه المراسم ستتكرر في جميع أنحاء أوكرانيا، خلال الأشهر المقبلة.

وكتب: "علم أوكرانيا مرفوع على جزيرة الأفعى، ينتظرنا نشر عديد من مقاطع الفيديو المماثلة من المدن الأوكرانية التي تخضع حالياً للاحتلال المؤقت".

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن عدداً من الجنود الأوكرانيين وصلوا إلى الجزيرة قبل الفجر والتقطوا صوراً مع العلم.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، إن "طائرة روسية شنت على الفور ضربة بصواريخ فائقة الدقة على جزيرة الأفعى أسفرت عن القضاء على عدد من العسكريين الأوكرانيين".

وأصبحت جزيرة الأفعى رمزاً لرفض أوكرانيا الانصياع لإرادة روسيا في وقت مبكر من الحرب، بعد أن ردّت القوات الأوكرانية المتمركزة هناك رداً لاذعاً عندما طلب منها قائد سفينة روسية الاستسلام.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو، التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.