سياسة
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أوروبا مركز التفشي.. الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 6 آلاف بجدري القرود
منظمة الصحة العالمية، تؤكد وجود أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القرود، وثلاث وفيات مرتبطة به على مستوى العالم حتى الآن. ووفق المنظمة فإن معدل الزيادة في عدد الإصابات بلغ 77% حتى يونيو/حزيران الماضي. فيما تعتبر أوروبا المركز الحالي لتفشي المرض.
أوروبا مركز التفشي.. الصحة العالمية تعلن إصابة أكثر من 6 آلاف بجدري القرود
جدري القردة / Reuters
7 يوليو 2022

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن تسجيلها أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القرود وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان، إنها رصدت 6 آلاف و27 إصابة مؤكدة بجدري القرود، لافتة إلى أن زيادة الإصابات بلغت 77% حتى 27 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت أنها سجلت للمرة الأولى انتقالاً محلياً لجدري القرود في البلدان المتضررة حديثاً في إفريقيا والعالم دون وجود روابط وبائية.

وفي السياق، لاحظت الصحة العالمية أن تفشي المرض لا يزال يؤثر بشكل أساسي على الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال غيرهم.

بدوره، قال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، في تصريحات صحفية إنه "لا يزال يشعر بالقلق إزاء حجم وانتشار فيروس جدري القرود"

وأضاف: "أوروبا هي المركز الحالي لتفشي المرض، حيث تسجل أكثر من 80٪ من الحالات على مستوى العالم".

والجمعة الماضية، دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى "تحرك عاجل" للحد من تفشي جدري القرود، على خلفية ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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