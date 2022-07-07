سياسة
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تركيا تنشئ مركزاً لصيانة المدرعات العسكرية في سلطنة عمان
أعلنت شركة "FNSS" للصناعات الدفاعية التركية، الخميس، توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع العمانية بشأن إنشاء مركز صيانة للمدرعات العسكرية التي سلمتها في سلطنة عمان، وذلك في إطار عقد سابق حول تلبية احتياجات القوات البرية للسلطنة.
تركيا تنشئ مركزاً لصيانة المدرعات العسكرية في سلطنة عمان
شركة  "FNSS" أبرمت اتفاقاً مع وزارة الدفاع العمانية على إنشاء مركز صيانة وإصلاح للمدرعات / Others
7 يوليو 2022

أعلنت شركة "FNSS" للصناعات الدفاعية التركية، الخميس، عزمها إنشاء مركز صيانة للمدرعات العسكرية التي سلمتها في سلطنة عمان.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها أبرمت اتفاقاً مع وزارة الدفاع العمانية على إنشاء مركز صيانة وإصلاح للمدرعات، وذلك في إطار عقد سابق حول تلبية احتياجات القوات البرية للسلطنة.

وأضافت أنها ستقوم بالتصميم المعماري للمنشأة وتزويدها بالمعدات اللازمة وتشغيلها، وستكون أيضاً مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية بما يتماشى مع الاحتياجات الإضافية.

كما ستدرب الشركة التركية أفراد الجيش العماني على تشغيل المركز وتقديم خدمات المراقبة والاستشارات، ونقل المعرفة الفنية والإدارية للجيش العماني.

ومن خلال المشروع، ستساهم شركة "FNSS" في دعم وتطوير الصناعات الوطنية العمانية، وتقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص للتدريب والعمل.

وفي أغسطس/آب 2020، استكملت الشركة تسليم مدرعات "بارس/Pars" العملاقة تركية الصنع إلى سلطنة عمان في إطار عقد أبرم 20 سبتمبر/أيلول 2015.

وفي إطار العقد سلّمت "FNSS" القوات العمانية 172 مدرعة من طراز "Pars III 8x8" و"Pars III 6x6"، وكانت قد سلمت الدفعة الأولى منتصف عام 2017.​​​​​​​

وتمكنت الشركة التركية الرائدة من دخول قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، حسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

وحلّت "FNSS" في المرتبة الـ98 ضمن قائمة "ديفينس نيوز"، حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي 374 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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