أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده "لم تبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا، حيث تشن منذ شباط/فبراير الفائت هجوماً عسكرياً واسع النطاق، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على مفاوضات مع كييف.

وقال بوتين في خطاب نقله التلفزيون "على كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا، مضيفاً "في الوقت نفسه، لا نرفض مفاوضات السلام. ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال (رفضهم هذا)، بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة إليهم".

وقال بوتين "اليوم، نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة. ماذا نقول؟ فليحاولوا".

وتابع: "سمعنا في مرات عديدة أن الغرب يريد قتالنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه".

وكانت الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات لمواجهة تبعات الهجوم المستمر منذ 24 فبراير/شباط الماضي.