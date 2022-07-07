أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته المقررة إلى السعودية.

وقال متحدث البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين في واشنطن، إن بايدن سيجري "اجتماعات ثنائية" مع العاهل السعودي وفريقه، بمن في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وأفاد كيربي أن بايدن سيناقش أيضاً وقف إطلاق النار في اليمن، وقضايا حقوق الإنسان، وأمن الطاقة خلال اجتماعاته مع زعماء الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و 16يوليو/تموز الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.​​​​​​​

كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في 16 يوليو/تموز الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.