سياسة
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الشركة المصنّعة للسيارة التركية تؤسس لتعاون مع أكبر منصة عالمية للابتكار
أعلنت الشركة المصنعة للسيارة التركية (Togg) أنها ستتعاون في مجال التنقل مع Plug and Play، وهي منصة ابتكار تضم 400 شركة شريكة في 20 دولة.
الشركة المصنّعة للسيارة التركية تؤسس لتعاون مع أكبر منصة عالمية للابتكار
الشركة المُصنعة للسيارة التركية تؤسس لتعاون مع أكبر منصة عالمية للابتكار / AA
7 يوليو 2022

أعلنت الشركة المصنعة للسيارة التركية (Togg) أنها ستوسع النظام البيئي العالمي للتنقل من خلال التعاون مع Plug and Play، أكبر منصة ابتكار في العالم، للاستعداد للمنافسة العالمية.

جاء ذلك على هامش معرض STARTUP AUTOBAHN Expo 2022 الذي أقيم في شتوتغارت بألمانيا.

وستقود Togg الشركات الناشئة من خلال نقل برنامج تسريع التنقل، الذي جرى تنفيذه في تركيا مع وادي المعلوماتية، إلى الساحة الدولية ضمن نطاق التعاون.

وضمن نطاق البرنامج، سيجري دعم رواد الأعمال العالميين في كل حاجة مثل التوجيه والاستشارات المالية ودعم المشروع.

وفي هذا السياق، صرح غوركان كاراكاش، الرئيس التنفيذي لشركة Togg، أن الشركات الناشئة جزء مهم جدًا من الحلول التكنولوجية الجديدة في النظام البيئي للتنقل.

وأضاف أن الشركات تثق في وحدات البحث والتطوير الخاصة بها منذ 5-10 سنوات، ولكن الابتكار التكنولوجي لم يسبق رؤيته من قبل مع الشركات الناشئة.

وقال: "يعد برنامج Mobility Acceleration، الذي سننفذه مع Plug and Play، أيضاً خطوة مهمة اتخذناها لدعم الشركات الناشئة، والتي تعد عنصراً مهماً للغاية في النظام البيئي".

يذكر أن Plug and Play هي أكبر منصة ابتكار عالمية ويقع مقرها في وادي السيليكون. وقد أنشأت برامج مسرعات الأعمال لاحتضان الشركات الناشئة، وأطلقت خدمات ابتكارية للمؤسسات، ولديها صندوق رأس مال مغامر داخلي لتسريع وتيرة التقدم التقني بخطى أسرع من أي وقت مضى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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