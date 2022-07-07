أوضح مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن يدعم خطط تركيا لتحديث أسطولها من مقاتلات "F-16"، ويرغب بالعمل مع الكونغرس في هذا الخصوص.

جاء ذلك على لسان نائب مستشار شؤون أوروبا وأوراسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، دوغ جونز، في موجز صحفي، الخميس، بالعاصمة واشنطن، حول نتائج قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي عقدت الأسبوع الفائت بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ووصف جونز دعوة فنلندا والسويد رسمياً إلى الناتو بالخطوة "التاريخية".

وفي رده على سؤال مراسل وكالة الأناضول بخصوص طلب تركيا شراء مقاتلات "F-16"، وتحديث طائراتها، عقب لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وبايدن، أكد جونز أن مسألة المقاتلات مدرجة على أجندة واشنطن منذ فترة طويلة.

وقال: "الإدارة الأمريكية أعربت عن دعمها لهذه المسألة، وبايدن يدعم هذا البيع، ولكن أكد بوضوح ضرورة موافقة الكونغرس، والزعيمان تحدثا بهذا الخصوص".

وأضاف: "موقف إدارتنا لم يتغير بعد القمة أيضاً، إذ إننا ندعم هذا البيع وبايدن قال إنه راغب بالعمل مع الكونغرس بهذا الصدد".​​​​​​​