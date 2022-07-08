تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن تعداد الفلسطينيين في العالم بلغ 14.3 مليون شخص في منتصف العام الحالي، منهم نحو 5.35 مليون في دولة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 2.72 مليون ذكر و2.63 مليون أنثى.

وقال "الإحصاء" في تقرير لمناسبة اليوم العالمي للسكان، إن عدد سكان الضفة يبلغ نحو 3.19 مليون نسمة، منهم 1.62 مليون ذكر و1.57 مليون أنثى، فيما قدّر عدد سكان قطاع غزة بنحو 2.17 مليون نسمة، منهم 1.10 مليون ذكر و1.07 مليون أنثى.

ويقدر "الإحصاء" نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 سنة) في منتصف عام 2022 بنحو 38% من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة.

ويلاحظ التقرير انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ سنهم 65 سنة فأكثر إلى نحو 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وانخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة 2017-2019 إلى 3.8 مولود لكل امرأة، مقارنة مع 4.6 مولود خلال الفترة 1999-2003، فبلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 3.8 مولود، مقابل 3.9 مولود في قطاع غزة.

وبلغ معدل الخصوبة في المناطق الحضرية 3.8 مولود مقابل 4.4 مولود في الريف و3.5 مولود في المخيمات الفلسطينية.

وقال "الإحصاء" إن نتائج مسح القوى العاملة لعام 2021 تشير إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و10% في قطاع غزة.

كما تشير التقديرات المبنية على نتائج مسح القوى العاملة عام 2021 والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، إذ انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2021 مقارنة بـ5.8 فرد عام 2007.