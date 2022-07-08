سياسة
2 دقيقة قراءة
الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
بدأ الحجاج التوافد بأعداد غفيرة على جبل عرفات، صباح اليوم الجمعة، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، بعد قيود استمرت عامين بسبب انتشار جائحة كورونا.
الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم / Reuters
8 يوليو 2022

مع شروق شمس الجمعة، توافد نحو مليون حاجّ على جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحجّ، بعد عامين قيّدت فيهما جائحة كوفيد-19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.

وانشغل كثير من الحجاج بالتلبية والاستغفار والدعاء، كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكُّنهم من أداء الفريضة هذا العام بعد فرض قيود مشدَّدة بسبب جائحة كورونا.

ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة، وهو سهل منبسط، ويبعد عشرة كيلومترات من مشعر منى حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غداً في أول أيام عيد الأضحى.

وعرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.

وبمجرَّد أن وصلوا إلى عرفات، جلس الحجاج وصلّى بعضهم وانهمرت دموع آخرين والتقط بعضهم صوراً ذاتية (سيلفي) لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم.

وتَوجَّه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي سيلقيها الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عامّ رابطة العالم الإسلامي.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني جوخدار لوكالة الأنباء السعودية إن الأمراض الوبائية والمعدية تُتابَع بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشارها واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة.

وكانت السعودية حظرت الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين، وقيّدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وحج هذا العام للفئة العمرية أقلّ من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمَدة في وزارة الصحة السعودية.

وفي السنوات السابقة كان نحو ثلاثة ملايين حاج يغطّون جبل الرحمة في وادي عرفات، وبعد قضاء النهار في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات، ينتقل الحجاج عند الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات، ثم يتوجهون إلى منى لرميها غداً السبت أول أيام عيد الأضحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us