أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثراً بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي.

زتَعرَّض رئيس الوزراء الياباني السابق الجمعة لإطلاق نار خلال تجمُّع انتخابي في نارا غربي البلاد.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحافيين بأنه "أُطلقَت النار على رئيس الوزراء السابق آبي نحو الساعة 11:30 صباحاً في نارا. وُقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار".

وكانت محطة "إن إتش كيه" العامة ذكرت قُبيل ذلك أنّ رجلاً في الأربعين من العمر وُقف بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي، وضُبطَت قطعة سلاح كانت بحوزته.

كان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عاماً يلقي خطاباً في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستُجرى الأحد عندما سُمع أزيز رصاص، حسبما أوردت محطة "إن إتش كيه" ووكالة كيودو للأنباء.

كان آبي، رئيس الوزراء الذي بقي في السلطة لأطول مدة في تاريخ البلاد، شغل المنصب في 2006 لمدة عام، ثم من 2012 إلى 2020 عندما اضطُرّ إلى الاستقالة لأسباب صحية.