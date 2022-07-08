كشف الجيش الأمريكي الخميس، عن مشاركته في عملية أسفرت عن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية المنشأ في خليج عمان في فبراير/شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى جو بوتشينو في بيان، إن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تؤازر القوات البحرية البريطانية اعترضت في الخامس والعشرين من فبراير شحنة أسلحة في خليج عمان، وأسفرت العملية عن مصادرة صواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز منشؤها إيران".

وأشار بيان القيادة الوسطى إلى أن "العملية تُظهِر أن الولايات المتحدة لن تسمح بمرور أعمال إيران العدوانية وغير المسؤولة براً وبحراً وجواً بلا رادع".

وأكّد مواصلة هذه الجهود مع الحلفاء والشركاء الذين تربطهم بالولايات المتحدة علاقات استراتيجية تمتد لعقود.

وأعلنت بريطانيا الخميس أن إحدى سفنها الحربية التي كانت تنفّذ دورية في مياه الخليج في وقت سابق هذا العام صادرت أسلحة متطورة مهرَّبة من إيران باتجاه اليمن، بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السفينة "إتش إم إس مونتروز" اعترضت زوارق سريعة تحمل صواريخ أرض-جوّ ومحركات لصواريخ كروز هجومية في يناير/كانون الثاني وفبراير، خلال دوريات روتينية.

وأضافت أن مهربين كانوا يشغّلون القوارب السريعة في المياه الدولية جنوب إيران، في أول واقعة من نوعها تعترض فيها سفينة حربية بريطانية سفناً تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة.

ورصدَت الشحنةَ غير الشرعية مروحية "وايلدكات" مزوَّدة بأنظمة رادار متطورة أقلعت من سفينة "مونتروز"، وفقاً لوزارة الدفاع.