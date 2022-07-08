أفادت صحيفة "ذا ميرور" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال الخميس إنه سيستقيل، يخطّط لإقامة حفل كبير في مقرّ إقامته الرسمي بتشيكرز، للاحتفال بزواجه بزوجته كاري، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين الذي يقوده جونسون، أن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء هو إقامة الحفل "الفخم".

وشدّدَت المصادر على أن قصر تشيكرز "ثروة وطنية" لا منزل جونسون الخاص، لذلك فعليه فعل "الشيء اللائق" والعثور على مكان مختلف.

وسيستمرّ جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراء جديد، وقد يستغرق الأمر شهوراً.

وتَزوَّج جونسون بكاري (34 عاماً) في حفل سرّي محدود أُقيمَ العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر وسط لندن في خضمّ جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر إقامته في 30 يوليو/تموز، ويُتوقَّع أن يكون "حدثاً أكبر بكثير وأكثر بريقاً".