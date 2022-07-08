سياسة
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دعوات إلى إعلان هدنة.. تركيا تؤكد مواصلة دورها في دعم السلام بأوكرانيا
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، مواصلة أنقرة دورها في إرساء السلام بأوكرانيا، كما بحثا موضوع عودة طائرتَي شحن عسكريتين إلى تركيا من أوكرانيا.
دعوات إلى إعلان هدنة.. تركيا تؤكد مواصلة دورها في دعم السلام بأوكرانيا
دعوات إلى إعلان هدنة.. تركيا تؤكد مواصلة دورها في دعم السلام بأوكرانيا / AP
8 يوليو 2022

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، أن بلاده ستواصل دورها في إرساء السلام بأوكرانيا وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أقار أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف.

وأضاف البيان أن أقار ورزنيكوف بحثا موضوع عودة طائرتَي شحن عسكريتين إلى تركيا من أوكرانيا، بعد تعثُّر عودتهما جراء الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار إلى أن أقار جدّد لنظيره الأوكراني الحاجة إلى إعلان هدنة بين موسكو وكييف في أقرب وقت.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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