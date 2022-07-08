سياسة
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بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل
سيوقع الرئيس الأمريكي الذي يتعرض لضغوط من قبل مؤيديه، وخاصة التقدميين، أمراً تنفيذياً الجمعة يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل بعد أن ألغت المحكمة العليا الحكم في قضية "رو ضد وايد" والذي كان يشرع الإجهاض في أنحاء البلاد.
بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل
ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم في قضية "رو ضد وايد" والذي كان يشرع الإجهاض / Reuters
8 يوليو 2022

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً الجمعة يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل بعد أن ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم في قضية "رو ضد وايد" والذي كان يشرع الإجهاض على مستوى البلاد.

ويتعرض الرئيس الديمقراطي لضغوط من مؤيديه، وبخاصة التقدميين منهم، لاتخاذ إجراءات بعد قرار تاريخي رفع الحماية عن حق الحرية الإنجابية للمرأة والتي تمتعت به منذ ما يقرب من 50 عاماً.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات لحماية وتوسيع حق الوصول إلى وسائل "الإجهاض الدوائي" التي تحظى بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

كما سيصدر تعليمات للوزارة بضمان حصول النساء على وسائل الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بما في ذلك أجهزة اللولب.

وكان حكم المحكمة العليا قد أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض. ونتيجة لذلك، بات النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى حيث لا يزال الإجهاض متاحاً أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.

وقد أدان بايدن بالفعل حكم المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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