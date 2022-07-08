شارك مئات من رجال الإطفاء تدعمهم طائرات إسقاط المياه يوم الجمعة في محاولات إخماد حريق غابات ضخم جنوب شرقي فرنسا أدى إلى إخلاء قرى بأكملها.

وأصيب 13 من رجال الإطفاء في قرية بورديزاك التي اندلع فيها الحريق. وفي المجمل أصيب 18 من رجال الإطفاء جراء العديد من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام في المنطقة، وفق فرانس إنفو.

يؤدي الطقس الذي يتميز بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية إلى عرقلة جهود احتواء الحريق في المنطقة، لكن خدمة الإطفاء قالت إن الظروف باتت أكثر تناسباً يوم الجمعة لإخماد الحرائق.

وأضافت أن 620 هكتاراً (أكثر من 1500 فدان) احترقت حتى الآن، وأُخليت القرى المجاورة وأغلقت الطرق السريعة حيث يبذل أكثر من 900 من رجال الإطفاء وطائرتان جهوداً لإخماد النيران.

وقال لوران جوزيف، المسؤول البارز في منطقة بوش دو رون المجاورة، لتلفزيون BFN إن السلطات تتوقع التعامل مع الحريق ”لعدة أيام”.

ويهدد الحريق منطقة سيفين الجبلية التي تُعدّ إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ووضعت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية عدة مناطق مجاورة في حالة تأهب قصوى يوم الجمعة، وحذرت وزارة البيئة الفرنسية المواطنين في المنطقة من الانتباه بشدة لخطر الحرائق.