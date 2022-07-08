سياسة
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على رأسهم وزير المالية السابق.. 12 مرشحاً لخلافة جونسون في بريطانيا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنحيه عن منصبه رئيساً لحزب المحافظين بعدما أقدم أكثر من 50 وزيراً في حكومته على الاستقاله اعتراضاً على سياسته في قيادة الحزب، فيما يترقب حوالي 12 مرشحاً تنحي جونسون عن منصبه رئيساً للوزراء.
على رأسهم وزير المالية السابق.. 12 مرشحاً لخلافة جونسون في بريطانيا
صحيفة "تايمز" تقول إن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، سيقدم نفسه كمرشح جاد في وقت خطير / AFP
8 يوليو 2022

يترقب حوالي 12 مرشحاً تنحي بوريس جونسون عن منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا بعد أن استقال الخميس من منصبه كزعيم لحزب المحافظين الحاكم.

والخميس أعلن جونسون تنحيه عن منصبه زعيماً لحزب المحافظين بعدما أقدم أكثر من 50 وزيراً في حكومته على الاستقاله اعتراضاً على سياسته في قيادة الحزب، فيما أبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

وتتنافس شخصيات بارزة حالياً على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً.

ووفق وكالة رويترز يتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.

تقول صحيفة "تايمز"، إن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، سيقدم نفسه على أنه "مرشح جاد في وقت خطير" لخوض سباق الزعامة، بحجة أنه المرشح الوحيد الذي يتحلى بالنزاهة.

من جانبه يقول المحرر السياسي لصحيفة التايمز، ستيفن سوينفورد، إن سوناك، الذي استقال هذا الأسبوع احتجاجاً على قيادة جونسون، سيقدم نفسه كمنقذ لسمعة المحافظين، إضافة إلى خبرته المالية التي تمكنه من التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

يذكر أن رئيس الوزراء المستقيل سيستمر في رئاسة الحكومة حتى الخريف، وهو وضع يصفه معارضون له ومنهم كثيرون في حزبه بأنه لا يطاق.

كذلك، دعا حزب العمال المعارض جونسون إلى مغادرة منصبه على الفور، متعهداً بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تجرِ الإطاحة به فوراً.

وكان جونسون الذي فاز بمنصبه منذ 3 سنوات بأغلبية كبيرة في الانتخابات قد واجه في الأشهر الأخيرة فضائح عدة تضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار كورونا، وتجديد مقر إقامته الرسمي بشكل فاخر وتعيين وزير متهم بالتحرش الجنسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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