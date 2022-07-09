بدأ الحجّاج صباح السبت رمي جمرة العقبة الكبرى في مِنى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى.

ومنذ ساعات الصباح الأولى شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي مِنى في غرب السعوديّة لرمي الجمرات. وبعد الانتهاء، يتولّى الحاج ذبح الهدي ثمّ يحلق شعر رأسه أو يقصّه.

ويتوجّه الحجّاج لاحقاً إلى مكّة المكرّمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى مِنى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يرمون خلالها الجمرات الثلاث.

ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توافر لديهم العذر.

وفي عام 2019، شارك به نحو 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم. لكنّ هذا العدد انخفض إلى بضعة آلاف عام 2020 وإلى 60 ألفاً عام 2021 مع محاولة المملكة التخفيف من آثار الجائحة. وبلغ عدد المشاركين هذا العام مليون شخص، بينهم 850 ألفاً من الخارج، للمرّة الأولى منذ 2019.