سياسة
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قصف روسي مستمر لدونيتسك شرق أوكرانيا وواشنطن تتعهد بمساعدات جديدة لكييف
أعلن مسؤولون أوكرانيون سقوط عشرات القتلى والجرحى، خلال قصف القوات الروسية لشرق البلاد. وتعهدت واشنطن بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف، فيما رفض وزير خارجيتها لقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين، مشدداً على موقف بلاده من الحرب.
قصف روسي مستمر لدونيتسك شرق أوكرانيا وواشنطن تتعهد بمساعدات جديدة لكييف
قصف روسي مستمر لدونيتسك شرق أوكرانيا وواشنطن تتعهد بمساعدات جديدة لكييف / AFP
9 يوليو 2022

بعد أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا يواصل الجيش الروسي قصفه لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد بينما وعدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بما فيها قاذفات صواريخ قوية وقذائف دقيقة.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو مساء الجمعة إن "خط الجبهة بأكمله يتعرض لقصف مستمر". وأضاف على تطبيق تليغرام أن الروس "لا يكفون عن القصف باتجاه دونيتسك... باخموت وسلوفيانسك تُقصفان ليل نهار، وكذلك كراماتورسك..".

وقبل ذلك، خلال نهار الجمعة، تحدث كيريلينكو عن سقوط ستة قتلى و21 جريحاً خلال 24 ساعة في عمليات قصف للمنطقة.

وقال إن الجيش الروسي "في طريقه إلى إعادة تجميع وحداته، أو بالأحرى إعادة تشكيل مجموعاته ويعد لعمليات جديدة في سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت".

في خاركيف (شمال شرق) ثاني أكبر مدينة في البلاد، أدى القصف الروسي إلى مقتل أربعة مدنيين وجرح تسعة آخرين خلال 24 ساعة، على حد قول حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وتشمل أربع منظومات صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" وقذائف من عيار 155 ملم، ستحسن قدرات أوكرانيا على استهداف مستودعات أسلحة وسلسلة التوريد للجيش الروسي.

وحتى الآن قدمت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 6.9 مليار دولار لكييف منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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