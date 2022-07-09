سياسة
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"عناوين السفارات".. حرب جديدة بين موسكو والعواصم الغربية
أعادت موسكو تسمية الشارعين اللذين توجد بهما السفارتان الأمريكية والبريطانية باسم الإقليمين الانفصاليين دونيتسك ولوغانسك، التي أعلنت السيطرة عليهما. وكانت هذه الخطوة رداً على قرار مماثل لواشنطن في الثمانينيات خلال حربها مع الاتحاد السوفيتي.
"عناوين السفارات".. حرب جديدة بين موسكو والعواصم الغربية
تغيير "عناوين السفارات".. حرب جديدة بين موسكو والعواصم الغربية / Others
9 يوليو 2022

حذت موسكو حذو واشنطن بإعادة تسمية شوارع وساحات تقع فيهما سفاراتهما في العاصمة الروسية.

وأعادت السلطات الروسية التسميات رسمياً باسم الإقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث يدور قتال عنيف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف باستقلالهما في فبراير/شباط قبل إرسال قوات روسية "لتحريرهما" من أوكرانيا.

ولم تعترف واشنطن ولندن بـ"الجمهوريتين الشعبيتين" في دونيتسك ولوغانسك، لكن مسؤولين في موسكو قالوا إنه سيتعين عليهما على الأقل معرفة العناوين الجديدة لسفارتيهما.

ورفعت لافتة يوم الجمعة تعلن عن إعادة تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة البريطانية إلى "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية"، بينما تقع السفارة الأمريكية في موسكو منذ الشهر الماضي في "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية".

إلا إن واشنطن كانت هي البادئ، ففي الثمانينيات أعادت تسمية قسم الشارع السادس عشر خارج السفارة السوفيتية في واشنطن إلى أندريه ساخاروف، تكريماً للفيزيائي النووي السوفيتي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان والمعارض.

ومنذ عام 2018 أعيدت تسمية قسم شارع ويسكونسن الذي تقع فيه السفارة الروسية الجديدة إلى بوريس نيمتسوف، الذي قتل قرب الكرملين عام 2015 بعدما قاد احتجاجات مناهضة لبوتين

ولا يزال عنوان السفارة الروسية في لندن في الوقت الحالي على الأقل كما هو في حدائق قصر كينزينغتون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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