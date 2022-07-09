سياسة
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شاهد | 150 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب الأقصى
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن نحو 150 ألف مصلٍّ أدّوا  السبت 10 ذي الحجة لعام 1443 هجرية صلاة عيد الأضحى في رحاب الأقصى بمدينة القدس المحتلة.
شاهد | 150 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب الأقصى
150 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب "الأقصى" / AA
9 يوليو 2022

أدى نحو 150 ألف مصلٍّ السبت 10 ذي الحجة لعام 1443 هجرية صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وقال شهود عيان للأناضول إن المصلين توافدوا على المسجد منذ صلاة الفجر ورددوا تكبيرات العيد أثناء دخولهم وخروجهم من أبوابه.

ووزع مصلون حلوى على الموجودين في ساحات المسجد وعند أبوابه مع تبادل التهاني بحلول العيد.

كما وزع شباب هدايا على الأطفال الذين قدموا مع عائلاتهم لأداء صلاة العيد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضافت أنها وقفت عدداً من الشباب على أبواب المسجد الأقصى ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت بعضهم الدخول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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