أدى المسلمون في مختلف أنحاء العالم السبت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المصلون على المساجد في العالم الإسلامي والدول الغربية، وسط تعالي أصوات تكبيرات العيد.

وأقام آلاف المسلمين صلاة العيد في دول مثل إندونيسيا وإثيوبيا وباكستان ومنطقة البلقان وأوزبكستان وكازاخستان.

كما توجه أبناء الجالية الإسلامية في دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا وأوكرانيا واليونان لأداء الصلاة في المساجد وتهنئة بعضهم بالعيد.

صلاة العيد في تركيا

وأُقيمت صلاة عيد الأضحى في عموم المساجد التركية داخل البلاد السبت وسط إقبال كبير من المواطنين.

ومنذ ساعات الصباح الباكر بدأ المصلون يتوافدون على المساجد وبخاصة الكبرى منها في كل الولايات التركية.

وتعالت أصوات التكبيرات من المساجد باكراً في أجواء احتفالية قبل أداء الصلاة، وتهنئة المواطنين بعضهم بعضاً بعد إقامتها.

وشهدت المساجد الكبرى مشاركة آلاف المصلين في صلاة العيد وأبرزها مساجد الفاتح والسلطان أحمد وأيوب وأيا صوفيا وتشامليجا الكبير في إسطنبول، وحاجي بيرم ولي وقوجة تبة في العاصمة أنقرة، والمسجد الكبير في كل من سيواس وقيصري وبورصة.

وشارك في صلاة العيد بمسجد أيا صوفيا الكبير وسط إسطنبول رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزيرا الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.