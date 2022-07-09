أقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام عبد الرحمن السديس، السبت، مسؤولَين بالمسجد "لتقصيرهما في أداء مهامها"، تزامناً مع موسم الحج.

وذكر بيان نشره موقع رئاسة الحرمين، أن السديس أصدر "قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده (لم يسمهما) من منصبيهما".

وأوضح البيان أن سبب الإعفاء "تقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام".

وأفاد السديس بأن رئاسة الحرمين "لن تتهاون في أي تقصير ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن"، حسب المصدر ذاته.

وذكر أن "الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة (..) بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن".

وخلفاً للمسؤولين المقالين عُيّن عبد الحفيظ الثبيتي مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين وسامي السويهري مساعداً له.

ويبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الحالي 899 ألفاً و353، بينهم 779 ألفاً و919 من خارج المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.