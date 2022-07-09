سياسة
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المرة الثانية في 15 شهراً.. عطل بخدمات أكبر شركة اتصالات كندية
تسبب انقطاع خدمتَي الهاتف والإنترنت لأكبر شبكة هواتف جوالة وإنترنت بكندا في مساحات واسعة البلاد، بعد تعرّض أكبر شبكة هواتف جوالة وإنترنت هناك لعطل كبير امتد أثره إلى ماكينات الصراف الآلي والخطوط الساخنة.
المرة الثانية في 15 شهراً.. عطل بخدمات أكبر شركة اتصالات كندية
عطل في خدمات أكبر شركة اتصالات في كندا / AA
9 يوليو 2022

انقطعت خدمتا الهاتف والإنترنت في مساحات واسعة من كندا بعد تعرّض أكبر شبكة هواتف جوالة وإنترنت في البلاد لعطل كبير، امتد أثره إلى ماكينات الصراف الآلي والخطوط الساخنة.

وأشارت شبكة روجرز للاتصالات إلى أنها بدأت في استعادة الخدمة في وقت متأخر من أمس، وأضافت أن فرقها ”تعمل بجد لإعادة الجميع إلى الإنترنت في أسرع وقت ممكن”.

وقالت الشركة في بيان لها: ”نعلم مدى اعتمادكم على شبكاتنا. اليوم خذلناكم. نحن نعمل على تصحيح هذا بأسرع ما يمكن. وسنواصل إطلاعكم على آخر المستجدات، بما في ذلك وقت عودة الخدمات إلى الإنترنت”.

ولم تُعلن الشركة أسباب انقطاع الاتصالات الخاصة بهذه الشبكة العملاقة، وهو الانقطاع الثاني من نوعه الذي تتعرض له في 15 شهراً.

وبدأ الانقطاع في الصباح الباكر ليوم الجمعة وامتد حتى المساء، مما أدى إلى انقطاع الخدمات عبر تجار التجزئة ومعالجات بطاقات الائتمان والشرطة والمحاكم وشركات الطيران وشبكات القطارات.

كما حذرت الشرطة في تورنتو وأوتاوا من مشكلات الاتصال عندما اتصل الكنديون برقم 911.

وقالت شرطة أوتاوا على تويتر: ”إذا فشلت مكالمتك تُرجى المحاولة مرة أخرى، أو الاتصال من خط أرضي أو هاتف محمول مع مزود آخر”.

وطلبت شبكة سكاربورو الصحية التي تدير ثلاثة مستشفيات وثمانية مواقع تابعة في تورنتو، من الأطباء والموظفين التوجه إلى أماكن عملهم لإجراء أي مناوبات تحت الطلب حتى يُحل الانقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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