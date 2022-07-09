ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن استمرار هطل الأمطار الموسمية الغزيرة منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي في أنحاء باكستان إلى 98 شخصاً.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، مصرع 15 شخصاً آخرين في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد القتلى منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي إلى 98.

وضربت الأمطار الغزيرة البلاد بكاملها تقريباً، بما في ذلك الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من وادي كشمير المتنازع عليه مع الهند، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية، وسيول، وجرف الجسور، والمنازل، والحيوانات، لا سيما في مقاطعة "بلوشستان" الجنوبية الغربية.

وجرى الإبلاغ عن معظم الوفيات في العاصمة التجارية كراتشي، حيث فقد 7 أشخاص على الأقل حياتهم في حوادث مرتبطة بالأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزة محلية مشاة ودراجات نارية في شوارع وطرق تعرضت للدمار، فيما تقطعت السبل بسيارات الدفع الرباعي بسبب الفيضانات.

وأفادت إذاعة "جيو نيوز" المحلية أن "البرق وتحطم الأسقف أسفر عن مقتل 8 أشخاص آخرين في أجزاء مختلفة من شمال شرقي إقليم البنجاب، وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية".