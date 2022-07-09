سياسة
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وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة
أشار تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض.
وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران زادت مستوى تخصيب اليورانيوم / AA
9 يوليو 2022

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، السبت، إن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

وأضاف التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء أن الوكالة تحققت من أن أيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-6 بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5%، حسب وكالة رويترز.

وذكر التقرير أن إيران كانت قد أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20%، وهي أقل من 60% التي تنتجها في مرافق أخرى ومن نحو 90% اللازمة لإنتاج أسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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