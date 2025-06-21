تركز القصف في مناطق عدّة شمالاً ووسطاً وجنوباً، وخلّف شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء ونازحون كانوا في طوابير طلباً للغذاء. وفي وادي غزة غربيّ رفح قُتل 11 مواطناً في أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية، فيما شهد حيّ الشجاعية استهدافاً أودى بحياة ثلاثة أطفال وأصاب رابعاً بجراح خطيرة.

وفي مدينةِ خان يونس أسفر القصفُ عن استشهاد 18 فلسطينياً بعد استهداف خيام للنازحين في المواصي والمناطق الشرقية والجنوبية، كما شهدت أحياء الزيتون والتفاح وغزة القديمة ضربات متفرقة أدّت إلى سقوط مزيد من الضحايا.

من جانبه قال المفوّض العامّ لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن مليونَي فلسطيني في غزة يتعرّضون لتجويع منظَّم، مشيراً إلى أن آلية توزيع المساعدات المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة تحوّلت إلى فخّ قاتل يُستدرَج إليه المدنيون.

وقُتل 450 فلسطينياً وجُرح 3466 آخرون منذ بدء ما يُعرف بـ"الآلية الأمريكية-الإسرائيلية" في 27 مايو/أيار الماضي.

الآلية التي تُنفَّذ بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة، أثارت انتقادات واسعة ورفضاً من المنظمات الدولية، بخاصة مع تنامي أعداد الضحايا الذين يسقطون خلال محاولاتهم للوصولَ إلى الغذاء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يتعرض قطاع غزة لحرب إبادة شاملة خلّفَت أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، مع نزوح قرابة 1.5 مليون شخص وفقدانهم مساكنهم، وسط دمار جماعيّ ومجاعة تتفشّى يوماً بعد يوم.