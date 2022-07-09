سياسة
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تخدير 9 نساء بـ"مخدرات الاغتصاب" في حفل حضره مستشار ألمانيا.. ما القصة؟
تعرضت تسع نساء على الأقل للتخدير بما يسمى "مخدرات الاغتصاب" خلال مشاركتهن في حفل للحزب حضره المستشار أولاف شولتس في برلين.
تخدير 9 نساء بـ"مخدرات الاغتصاب" في حفل حضره مستشار ألمانيا.. ما القصة؟
الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكد تعرض نساء للتخدير بـ"مخدرات الاغتصاب" خلال حفل حضره المستشار أولاف شولتس / AA
9 يوليو 2022

أكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، أن تسع نساء على الأقل تمّ تخديرهن بما يسمى "مخدرات الاغتصاب" خلال مشاركتهن في حفل للحزب حضره المستشار أولاف شولتس.

وأعرب لارس كلينغبيل الذي يرأس مع شولتس الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن "صدمته" إزاء هذه القصة.

وفي صحيفة "دي فلت" اعتبر كلينغبيل أن "إمكان حصول أمر كهذا خلال فاعلية نظّمها الحزب الاشتراكي الديموقراطي يثير غضبي"، معرباً عن أمله بتوقيف المرتكبين وملاحقتهم.

وقال المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي إن "المشاعر كبيرة جداً" مؤكداً المعلومات التي نشرتها صحيفة "تا غشبيغل" عن الموضوع.

وأفادت شرطة برلين بأنها تحقّق في أضرار جسدية خطيرة بعدما قدمت امرأة تبلغ 21 عاماً شكوى ضد شخص مجهول.

كما كتبت المسؤولة في المجموعة البرلمانية كاتيا ماست على "تويتر": "أنصح كل المعنيين بتقديم شكوى".

جرى إدراج تسع ضحايا إلى الآن، لكن المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لم يستبعد وجود المزيد.

وندد الحزب الاشتراكي الديموقراطي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المشاركين في الحفل الصيفي الذي أقيم الأربعاء بالقرب من المستشارية، بـ"العمل الوحشي الذي أبلغنا به على الفور شرطة البوندستاغ (البرلمان)".

وشارك حوالى ألف شخص في الاحتفال التقليدي للحزب الاشتراكي الديموقراطي قبل العطلة الصيفية البرلمانية، بمن فيهم المستشار والعديد من النواب ومعاونيهم.

وقال المتحدث "لقد كان حدثاً داخلياً. لا يمكن المشاركة فيه إلّا من طريق دعوة"، مضيفاً "لا يزال هناك الكثير من الشكوك، كما أنّ الشرطة تحقّق".

وأوضحت شرطة برلين في بيان أنّ شابة تبلغ 21 عاماً نبّهتها إلى هذه الواقعة. وأفادت هذه الشابة بأنها في اليوم التالي لم تعد تذكر شيئاً من الحدث، وتوجّهت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ثمّ قدّمت شكوى. وخلال الحفل، شعرت الشابة التي تناولت الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بالغثيان والدوار.

وأوضحت الشرطة أنها أُبلغت بأربع حالات أخرى حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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