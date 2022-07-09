تبادل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التهاني مع زعماء 8 دول عربية وإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان هاتف كلاً من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء قيرغيزستان صدير جاباروف.

كما هاتف كلاً من رئيسة تنزانيا سامية سولوه حسن، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وهنأ الرئيس أردوغان، خلال الاتصالات الزعماء والقادة بحلول عيد الأضحى المبارك.