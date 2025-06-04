ووجّه ماسك انتقاده عبر منصة إكس، وذلك بعد أيام فقط من توديعه في المكتب البيضاوي للرئيس ترمب، بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، إذ كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية.

وكتب ماسك: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوّت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك".

وأضاف: "في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأمريكي"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي.

ومن شأن القانون المقترح، الذي أقره مجلس النواب وتجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ، أن يقلص الإعانات التي تستفيد منها شركة تسلا، وهي شركة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك.