سياسة
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وصفه بـ"الجريمة المقززة".. ماسك يوجه انتقاداً لاذعاً لقانون ترمب للضرائب والإنفاق
وجّه الملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك انتقاداً لاذعاً إلى مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بـ"القانون الكبير والجميل"، واصفاً إياه بأنه "جريمة مقززة".
وصفه بـ"الجريمة المقززة".. ماسك يوجه انتقاداً لاذعاً لقانون ترمب للضرائب والإنفاق
إيلون ماسك ماسك يوجه انتقاداً لاذعاً لقانون ترمب للضرائب والإنفاق / Getty Images
4 يونيو 2025

ووجّه ماسك انتقاده عبر منصة إكس، وذلك بعد أيام فقط من توديعه في المكتب البيضاوي للرئيس ترمب، بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، إذ كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية.

وكتب ماسك: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوّت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك".

وأضاف: "في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأمريكي"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي.

ومن شأن القانون المقترح، الذي أقره مجلس النواب وتجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ، أن يقلص الإعانات التي تستفيد منها شركة تسلا، وهي شركة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك.

مصدر:TRT Arabi
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