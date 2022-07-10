سياسة
2 دقيقة قراءة
شبح الفقر يخيم على البريطانيين بسبب التضخم وأسعار الكهرباء.. ما القصة؟
قد تشهد فواتير الكهرباء في بريطانيا ارتفاعاً كبيراً بداية من شهر يناير/كانون الثاني العام المقبل، ما يهدد "ملايين الأشخاص بالفقر"، وفق صحيفة "ديلي ميل".
شبح الفقر يخيم على البريطانيين بسبب التضخم وأسعار الكهرباء.. ما القصة؟
فإن الحد الأدنى لأسعار الكهرباء والغاز الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سيرتفع إلى نحو 3364 جنيهاً العام المقبل / AP
10 يوليو 2022

قد تشهد فواتير الكهرباء في بريطانيا ارتفاعاً كبيراً بداية من شهر يناير/كانون الثاني العام المقبل، ما يهدد "ملايين الأشخاص بالفقر"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وتوقعت الصحيفة أن تصل الفاتورة إلى أكثر من 3 آلاف جنيه إسترليني سنوياً، حسب توقعات شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".

ووفق الشركة فإن الحد الأدنى لأسعار الكهرباء والغاز الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سيرتفع من الرقم الحالي وهو 1971 جنيهاً إسترلينياً، إلى نحو 3364 جنيهاً العام المقبل.

يحتم ذلك على الحكومة البريطانية أن تمد يد العون إلى الشعب في فصل الشتاء الكارثي المقبل، لأن زيادة مماثلة من شأنها أن تغرق ملايين في الفقر، وفق الصحيفة.

ويواجه البريطانيون ارتفاعاً هائلاً بأسعار الغذاء والوقود منذ وصول التضخم إلى 9.1% في مايو/أيار الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى 11% نهاية العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us