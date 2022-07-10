قد تشهد فواتير الكهرباء في بريطانيا ارتفاعاً كبيراً بداية من شهر يناير/كانون الثاني العام المقبل، ما يهدد "ملايين الأشخاص بالفقر"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وتوقعت الصحيفة أن تصل الفاتورة إلى أكثر من 3 آلاف جنيه إسترليني سنوياً، حسب توقعات شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".

ووفق الشركة فإن الحد الأدنى لأسعار الكهرباء والغاز الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة البريطانية سيرتفع من الرقم الحالي وهو 1971 جنيهاً إسترلينياً، إلى نحو 3364 جنيهاً العام المقبل.

يحتم ذلك على الحكومة البريطانية أن تمد يد العون إلى الشعب في فصل الشتاء الكارثي المقبل، لأن زيادة مماثلة من شأنها أن تغرق ملايين في الفقر، وفق الصحيفة.

ويواجه البريطانيون ارتفاعاً هائلاً بأسعار الغذاء والوقود منذ وصول التضخم إلى 9.1% في مايو/أيار الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى 11% نهاية العام الجاري.