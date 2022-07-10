ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون يدرس اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي.

وقالت المصادر للصحيفة إن "جونسون لا ينوي التنازل عن منصبه البرلماني في الوقت الحالي لتجنب إجراء انتخابات فرعية لمجلس العموم بالبرلمان البريطاني في دائرته الانتخابية، التي قد تنتهي بفوز مرشح المعارضة وتصبح ضربة أخرى لحزب المحافظين الحاكم".

وأوضحت أن جونسون "ليس متأكداً من ضرورة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة كما فعلت سلفه رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي التي لا تزال نائباً في البرلمان".

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون قد يعود إلى الأنشطة الصحفية أو إلقاء محاضرات حول مواضيع مختلفة في حالة اعتزال السياسة.