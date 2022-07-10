أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت إقالة 5 من كبار سفراء كييف في الخارج.

وأعلن زيلينسكي عزل سفراء أوكرانيا في ألمانيا والهند وجمهورية التشيك والنرويج والمجر، موضحاً أنه يجري إعداد مرشحين جدد لشغل هذه المناصب.

وقال في بيان: "هذا التناوب جزء طبيعي من العمل الدبلوماسي"، فيما لم يتضح ما إذا كان سيجري إسناد مناصب جديدة إلى هؤلاء السفراء.

وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، في الوقت الذي تحاول فيه صد الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

وعلاقة كييف مع ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ذات حساسية خاصة لاعتمادها بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.