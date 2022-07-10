سياسة
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روسيا تكثف ضرباتها شرق أوكرانيا وجنوبها
أعلن مسؤولون تسبب الضربات الصاروخية الروسية في أضرار واسعة داخل البلدات والمدن المستهدفة في جنوب أوكرانيا وشرقها، فيما اتهمت شركة خيرسون موسكو باستهداف المحاصيل عن عمد.
روسيا تكثف ضرباتها شرق أوكرانيا وجنوبها
تحاول القوات الأوكرانية الدفاع باستماتة عن ميكولايف، أحد المواني الاستراتيجية على طريق أوديسا ويشكل مركز التصدير الرئيسي لأوكرانيا / Reuters
10 يوليو 2022

أعلن مسؤولون تسبب الضربات الصاروخية الروسية في أضرار واسعة داخل البلدات والمدن المستهدفة في جنوب أوكرانيا وشرقها.

من جانبه أعلن الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو مقتل أربعة مدنيين في غارة على بلدة سيفرسك بمنطقة دونيتسك، فيما قُصفت مناطق مدنية ودمرت الضربات أحد المتاجر.

كما شهدت أجزاء من خاركيف في الشمال وميكولايف في الجنوب، ضربات صاروخية متتالية أيضاً، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وتحاول القوات الأوكرانية الدفاع باستماتة عن ميكولايف، أحد المواني الاستراتيجية على طريق أوديسا ويشكل مركز التصدير الرئيسي لأوكرانيا.

وتتهم الشرطة الأوكرانية القوات الروسية بتدمير محاصيل القمح والشعير والحبوب عن عمد في خيرسون، ونشرت صوراً لمئات الهكتارات المشتعلة.

ويتوقّع أن تكون مدن سلوفيانسك وكراماتورسك هي الأهداف الرئيسية التالية لروسيا في دونيتسك.

من جانبها أعلنت حكومة المملكة المتحدة استخدام قواعد الجيش البريطاني، لتدريب الأوكرانيين على القتال، وتهدف إلى تدريب ما يصل إلى 10 آلاف أوكراني خلال الأشهر المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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