أسفر إطلاق نار مكثف وقع في حانة ببلدة سويتو بجوهانسبرغ عن مقتل 15 شخصاً وجرح آخرين في حالة حرجة، وفقاً لشرطة جنوب إفريقيا.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في التقارير التي تفيد بوصول مجموعة من الرجال في حافلة صغيرة، ثم فتحهم النار جماعياً على بعض الزبائن في الحانة، في وقت متأخر من ليل السبت.

ونُقل الجرحى في حالة حرجة إلى مستشفى "كريس هاني باراجواناث".

من جانبه قال مفوض شرطة مقاطعة "غوتنغ ليفتنانت" جنرال إلياس مويلا إن عدد الخراطيش التي عُثر عليها في مكان الحادث يشير إلى أن مجموعة من الأشخاص أطلقت النار على مرتادي الحانة.

وتابع مويلا: "يشير التحقيق الأولّي إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستمتعون هنا في حانة مرخصة تعمل خلال الساعات المخصصة لها، فجأة سمعوا بعض الطلقات النارية، وعندها حاول الناس الهروب من الحانة" وفق حديثه لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف: "ليس لدينا تفاصيل كاملة في الوقت الحالي عن الدافع ولماذا كانوا يستهدفون هؤلاء الأشخاص".

وأوضح قائلاً: "تمكنكم رؤية أنه جرى استخدام سلاح ناري من العيار الثقيل وأنه كان يطلق النار بشكل عشوائي، تمكنكم رؤية أن كل واحد من هؤلاء الأشخاص كان يكافح للخروج من الحانة".

كما ذكر أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار كانت مظلمة للغاية، ما جعل من الصعب العثور على أشخاص يمكنهم التعرف على المشتبه بهم.

ولفتت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية كولونيل ديماكاتسو سيلو إلى أن بنادق ومسدساً من عيار 9 ملم استخدمت في الهجوم.

يأتي إطلاق النار في حانة سويتو بعد أسبوعين من العثور على 21 مراهقاً ميتين في حانة أخرى بمدينة إيست لندن بالبلاد.

ولم تعلن السلطات بعد عن سبب هذه الوفيات، لكن لم يجرِ إطلاق النار على المراهقين ولم يسحقوا في تدافع، وفقاً لمسؤولين.