أعلنت إيران الأحد بدأها تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة "فوردو" النووية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ونقل التلفزيون الرسمي تصريحات لمتحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قال فيها إن اليورانيوم المخصب جُمع أمس السبت "لأول مرة" من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

وأضاف كمالوندي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين.

وقالت الوكالة الدولية إنها تحققت أمس السبت من استخدام إيران نظاماً سمح لها بالتبديل "بسرعة وسهولة" بين مستويات التخصيب، حسب أسوشييتد برس.

كما وصف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، نظام "الرؤوس الفرعية المعدلة" بأنه يسمح لإيران بضخ الغاز المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة في جهاز طرد مركزي من طراز IR-6، لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20%.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90 %، وهي النسبة اللازمة لصنع سلاح نووي.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.

وتشمل الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن المحادثات النووية متوقفة منذ شهور.