سياسة
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على الرغم من القيود الصارمة.. الصين ترصد نوعاً جديداً من المتحور "أوميكرون"
رصدت مدينة شنغهاي الصينية، نوعاً جديداً من سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين بالتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة "صفر كوفيد".
على الرغم من القيود الصارمة.. الصين ترصد نوعاً جديداً من المتحور "أوميكرون"
  الصين ترصد نوعاً جديداً من المتحور "أوميكرون" / AA
10 يوليو 2022

قال مسؤول في إفادة صحفية اليوم الأحد‭‭‭ ‬‬‬إن مدينة شنغهاي رصدت نوعاً جديداً من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في حالة مصابة بكوفيد-19، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين للتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة "صفر كوفيد".

قال تشاو داندان نائب مدير لجنة الصحة بالمدينة إن الحالةرُصدت في الحي المالي في بودونغ في الثامن من يوليو/تموز ومرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

ورفعت شنغهاي بشرق الصين قيود إغلاق استمرت قرابة شهرين منذ بداية يونيو/حزيران، لكنها تستمر في فرض قيود صارمة، وتغلق المباني والمجمعات بمجرد ظهور تفش محتمل.

وحذر تشاو من لجنة الصحة في شنغهاي من أن "مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل مزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19 ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعاً للغاية".

وقال إن السكان في عديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات كوفيد-19، من 12 إلى 14 يوليو، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

ووفقاً لمركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الصين، فإن المتحور (أوميكرون بي إيه.5) الذي يسبب موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في الخارج، اكتُشف لأول مرة في الصين في 13 مايو/أيار في مريض ذكر يبلغ من العمر 37 عاماً وصل إلى شنغهاي قادماً من أوغندا.

قال يوان تشنجان، عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة بشأن الوقاية من كوفيد-19، في إفادة اليوم الأحد إن المتحور بي إيه.5 ثبت أنه يتمتع بمعدل انتشار سريع وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي.

وأضاف أن التطعيم لا يزال فعالاً في منع المتحور من التسبب في أعراض خطيرة أو الوفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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