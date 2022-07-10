سياسة
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مصر تطالب إسرائيل بفتح تحقيق حول مقبرة جماعية لجنودها تعود لعام 1967
أعلنت مصر الأحد فتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية متعلقة بحرب 1967، وذلك بعد يومين من حديث إعلام عبري عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية لا تحمل أي علامات بالمخالفة لقوانين الحرب ودون إعلان قتلهم".
مصر تطالب إسرائيل بفتح تحقيق حول مقبرة جماعية لجنودها تعود لعام 1967
مصر تطالب إسرائيل بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية بحرب 1967   / AA
10 يوليو 2022

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد أنها كلفت سفارتها بتل أبيب بمطالبة إسرائيل بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلامياً عن حرب 1967 التي احتلت الأخيرة بسببها أراض مصرية.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية قالت إنه "رداً على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967"، دون أن يحددها.

وفي اليومين الماضيين، كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، المختص في شؤون الأمن، وصحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس العبريتان، عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية لا تحمل أي علامات بالمخالفة لقوانين الحرب ودون إعلان قتلهم" وسط تقديرات تصل إلى عشرات.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأنه "تم تكليف سفارتها في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات".

وطالبت سفارتها بمطالبة إسرائيل بـ"إفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".

وأضافت: "تواصل السفارة المصرية في إسرائيل متابعة هذا الموضوع".

ولم يصدر تعقيب فوري إسرائيلي بشأن البيان.

وحرب 1967 خاضتها إسرائيل ضد دول عربية واحتلت بسببها أراضي منها شبه جزيرة سيناء المصرية، قبل أن تحررها مصر بحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويليها بسنوات معاهدة سلام بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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