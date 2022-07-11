سياسة
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تقرير أممي: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات في 2022 ودولة ستتفوق على الصين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولوحظ بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة بهذا الشأن تراجع واضح في معدّل الخصوبة بدول عدة تُعتبر متطوّرة.
تقرير أممي: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات في 2022 ودولة ستتفوق على الصين
وفقاً للأمم المتحدة فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول من بينها مصر
11 يوليو 2022

أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاثنين أن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، متوقعةً أيضاً أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعداداً للسكان عام 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا بعضنا حيال البعض والتي لا نزال لا نحترمها"، من دون أن يذكر حالات ملموسة.

وأوضح غوتيريش أنها أيضاً "مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة الذي مدّد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

وحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فإن عدد سكان العالم ينمو حالياً بأبطأ وتيرة له منذ 1950. وقد يصل إلى نحو 8.5 مليار نسمة عام 2030 و9.7 مليار عام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة في سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى عام 2100.

في حين لوحظ تراجع واضح في معدّل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطوّرة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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