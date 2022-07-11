سياسة
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توافق مصري إسرائيلي على التحقيق بدفن جنود مصريين أُحرقوا أحياء عام 1967
قالت الرئاسة المصرية في بيان إن مصر وإسرائيل توافقتا على إجراء تحقيق "شفاف وكامل" بشأن ما يتداوله إعلام عبري عن "حرق ودفن جنود مصريين" في حرب 67.
توافق مصري إسرائيلي على التحقيق بدفن جنود مصريين أُحرقوا أحياء عام 1967
وسائل إعلام عبرية تحدثت عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية"
11 يوليو 2022

أعلنت الرئاسة المصرية التوافق مع إسرائيل على إجراء تحقيق "شفاف وكامل" بشأن ما يتداوله إعلام عبري عن "حرق ودفن جنود مصريين" في حرب 67.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد وفق بيان للرئاسة المصرية بعد يومين من حديث إعلام عبري عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية".

وجاء الاتصال عقب وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية المصرية تكليف سفارتها لدى تل أبيب بمطالبة إسرائيل بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلامياً عن حرب 67 التي احتلت الأخيرة على إثرها أراضي مصرية.

ووفق بيان للرئاسة المصرية "تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد".

وأضاف البيان أنه خلال الاتصال "جرى التوافق على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيقاً كاملاً وشفافاً بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية عن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، حول الجنود المصريين المدفونين في القدس".

وقال لابيد حسب البيان المصري إن "الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيجري التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة".

وحرب 1967 خاضتها إسرائيل ضد دول عربية واحتلت خلالها أراضي منها شبه جزيرة سيناء، قبل أن تحررها مصر بحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ويتلوها بسنوات معاهدة سلام بين البلدين.

كما "توافق الجانبان المصري والإسرائيلي على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام"، المتوقفة منذ 2014، وفق ذات البيان.

ونقل البيان عن السيسي تأكيده "ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة والتي توصلت لها مصر بعد وساطة عقب اندلاع مواجهات إسرائيلية سابقة مع فصائل فلسطينية".

ولم يصدر تعقيب فوري إسرائيلي بشأن البيان المصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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