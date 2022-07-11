أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الاثنين عن اغتيال قائد عسكري بارز برصاص مسلحين مجهولين في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إنه بعث "برقية تعزية ومواساة في استشهاد المناضل العقيد بلخير حسن بانصيب نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية".

وأضاف الزبيدي أن بانصيب "ارتقت روحه إلى بارئها شهيداً بعد أن طالته رصاصات الغدر والإرهاب في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت مساء الأحد، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني".

وأردف: "فقدنا باستشهاد بانصيب واحداً من أبرز الكوادر والأبطال الذين تميزوا بالشجاعة والإقدام والاستبسال"، من دون مزيد من التفاصيل حول عملية اغتياله أو الجهة المسؤولة عنها.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، لكن سبق أن نفذ تنظيم "القاعدة" الإرهابي عمليات مشابهة في حضرموت.

وتوجد عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" في محافظات يمنية بينها حضرموت، وتشنّ بين وقت وآخر هجمات ضد مصالح حكومية تخلف في العادة قتلى وجرحى.