سياسة
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اليمن.. اغتيال قائد عسكري برصاص مجهولين في حضرموت
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عن اغتيال القائد العسكري البارز بلخير حسن بانصيب برصاص مسلحين مجهولين في محافظة حضرموت، ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم حتى الآن.
اليمن.. اغتيال قائد عسكري برصاص مجهولين في حضرموت
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، لكن سبق أن نفذ تنظيم "القاعدة" الإرهابي عمليات مشابهة في حضرموت / Reuters
11 يوليو 2022

أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الاثنين عن اغتيال قائد عسكري بارز برصاص مسلحين مجهولين في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إنه بعث "برقية تعزية ومواساة في استشهاد المناضل العقيد بلخير حسن بانصيب نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية".

وأضاف الزبيدي أن بانصيب "ارتقت روحه إلى بارئها شهيداً بعد أن طالته رصاصات الغدر والإرهاب في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت مساء الأحد، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني".

وأردف: "فقدنا باستشهاد بانصيب واحداً من أبرز الكوادر والأبطال الذين تميزوا بالشجاعة والإقدام والاستبسال"، من دون مزيد من التفاصيل حول عملية اغتياله أو الجهة المسؤولة عنها.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، لكن سبق أن نفذ تنظيم "القاعدة" الإرهابي عمليات مشابهة في حضرموت.

وتوجد عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" في محافظات يمنية بينها حضرموت، وتشنّ بين وقت وآخر هجمات ضد مصالح حكومية تخلف في العادة قتلى وجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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